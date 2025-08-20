وزير الصناعة: الجيش هو الحامي لأهل الجنوب وكلّ لبنان

كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري، على منصة "إكس": "قرى عديدة في الجنوب لم يتم قصفها أو الاعتداء على اهلها... والسبب... هذه القرى طلبت من الجيش اللبناني ان يتواجد داخلها ليحميها... ولم تسمح لأي مجموعة مسلحة غير شرعية أن تخزّن سلاحاً أو أن تنشر راجمات صواريخ على اراضيها...".



وشدد على أن "من يحمي أهل الجنوب وكلّ لبنان هو الجيش... والجيش فقط".