أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجي بحث وزكي التمديد لليونيفيل: الحكومة تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح
أخبار لبنان
2025-08-21 | 04:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رجي بحث وزكي التمديد لليونيفيل: الحكومة تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح
بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي والوفد المرافق بحضور سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي، في الأوضاع في لبنان والمنطقة، اضافة الى مسألة التمديد لقوات اليونيفيل وتمّ التشديد على أهمية الابقاء على وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان.
وشدد زكي على الاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة العامة للجامعة العربية للوضع في لبنان وللحفاظ على الاستقرار فيه، والى ابراز الدعم العربي للدولة اللبنانية ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها".
من جهته، أعرب الوزير رجي عن "تقدير لبنان العالي للدعم العربي ودعم جامعة الدول العربية له"، وأكد أن "الحكومة اللبنانية تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهي تعمل جاهدة لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي كمقدمة أساسية للنهوض الاقتصادي.
أخبار لبنان
التمديد
لليونيفيل:
الحكومة
لمعالجة
مسألة
السلاح
التالي
مخزومي: إستهداف السعودية إعلاميًا وسياسيًا مرفوض ولبنان كان وسيبقى في محيطه العربي
النائب غياث يزبك للـLBCI: أكبر ضربة تتعرض لها الحكومة هي إذا تراجعت عن الخطة والسقوف الزمنية التي وضعتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-12
رجّي بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم لبنان والتمديد "لليونيفيل"
أخبار لبنان
2025-08-12
رجّي بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم لبنان والتمديد "لليونيفيل"
0
أخبار لبنان
2025-05-26
الرئيس عون: العمل سيبدأ منتصف الشهر المقبل في ٣ مخيمات فلسطينية ببيروت لمعالجة مسألة السلاح
أخبار لبنان
2025-05-26
الرئيس عون: العمل سيبدأ منتصف الشهر المقبل في ٣ مخيمات فلسطينية ببيروت لمعالجة مسألة السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-14
مسألة السلاح والتجديد لليونيفيل حضرا في إجتماع أميركي - فرنسي عن لبنان في باريس
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-14
مسألة السلاح والتجديد لليونيفيل حضرا في إجتماع أميركي - فرنسي عن لبنان في باريس
0
أخبار لبنان
2025-05-26
سلام: اصرار على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومعالجة مسألة السلاح في المخيمات
أخبار لبنان
2025-05-26
سلام: اصرار على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومعالجة مسألة السلاح في المخيمات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:41
قراران لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح دورية وتسديد ضرائب تفاديا للغرامات
أخبار لبنان
07:41
قراران لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح دورية وتسديد ضرائب تفاديا للغرامات
0
أمن وقضاء
07:21
مفرزة بعلبك القضائيّة توقف بمكمن مُحكم مطلوبًا للقضاء بجرائم متنوّعة
أمن وقضاء
07:21
مفرزة بعلبك القضائيّة توقف بمكمن مُحكم مطلوبًا للقضاء بجرائم متنوّعة
0
أخبار لبنان
07:11
عون يبلغ السفير البريطاني تمسّك لبنان باليونيفيل ويدعو لتمديد مهامها حتى تنفيذ القرار 1701 كاملاً
أخبار لبنان
07:11
عون يبلغ السفير البريطاني تمسّك لبنان باليونيفيل ويدعو لتمديد مهامها حتى تنفيذ القرار 1701 كاملاً
0
أخبار لبنان
06:58
سلام بحث وسفير بريطانيا في التجديد ل"اليونيفيل" واستقبل رودولف سعادة وزوارا
أخبار لبنان
06:58
سلام بحث وسفير بريطانيا في التجديد ل"اليونيفيل" واستقبل رودولف سعادة وزوارا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:04
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين عيناثا وبنت جبيل لجهة عيترون
آخر الأخبار
04:04
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين عيناثا وبنت جبيل لجهة عيترون
0
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
0
آخر الأخبار
01:38
الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغًا بإطلاق نار على عدد من الإسرائيليين قرب ملاخي هشالوم وقواتنا تتجه إلى المكا
آخر الأخبار
01:38
الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغًا بإطلاق نار على عدد من الإسرائيليين قرب ملاخي هشالوم وقواتنا تتجه إلى المكا
0
أخبار لبنان
04:20
النائب غياث يزبك للـLBCI: أكبر ضربة تتعرض لها الحكومة هي إذا تراجعت عن الخطة والسقوف الزمنية التي وضعتها
أخبار لبنان
04:20
النائب غياث يزبك للـLBCI: أكبر ضربة تتعرض لها الحكومة هي إذا تراجعت عن الخطة والسقوف الزمنية التي وضعتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
0
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
2
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
3
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
4
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
5
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
6
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
7
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
8
حال الطقس
02:14
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
حال الطقس
02:14
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More