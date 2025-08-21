أخبار
أبو فاعور ممثلاً جنبلاط: لن ننجر إلى الفتنة ووحدة راشيا والبقاع الغربي هي الرد
أخبار لبنان
2025-08-21 | 07:44
أبو فاعور ممثلاً جنبلاط: لن ننجر إلى الفتنة ووحدة راشيا والبقاع الغربي هي الرد
أكد النائب وائل أبو فاعور، خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في العشاء السنوي لصندوق دعم المريض الذي أقامته جمعية "آفاق" في راشيا، أن المنطقة ستبقى متمسكة بقيادة وليد جنبلاط وخيار العقل والحكمة في مواجهة محاولات الفتنة.
وشدد على أن صندوق دعم المريض لعب دور الدولة في أصعب الظروف، مقدماً المساعدات الصحية بعيداً من أي تمييز سياسي أو طائفي، موجهاً الشكر للمتبرعين والمستشفيات والمؤسسات المتعاونة.
وإذ ثمّن الحضور الجامع من مختلف المناطق والانتماءات، اعتبر أبو فاعور أن هذا اللقاء هو الرد الحقيقي على دعاة الفتنة، مؤكداً أن البقاع الغربي وراشيا سيبقيان نموذجاً للوحدة والتضامن.
وقال ابو فاعور إذا كان البعض يريد أن يجرّنا إلى دائرة الانقسام على حساب الوحدة، فلن ننجر، وإذا كان البعض يريد أن يوقعنا في حبائل الفتنة تحت أي عنوان لكي تنعكس هذه الفتنة انقساماً بين أبناء المنطقة الواحدة والخيار الواحد والهم الواحد فلن ننجر."
وأضاف "اسمح لنفسي باسمي وباسمكم أن ارفع تحية من راشيا من وادي التيم إلى حامل لواء العقل وحامل خيار العقل إلى الرئيس وليد جنبلاط الذي نحن لا ننتظر شهادة من أحد له ولا نعير إذناً أو سمعاً لشتيمة من أحد له. فإذا جاءت شتيمة وليد جنبلاط من جاهل التحف العلم الإسرائيلي وسقط في حبائل إسرائيل، فنحن في وادي التيم نلتحف قيادة وعقل وحكمة وليد جنبلاط. عندما تدافعت وتزاحمت تلك الأصوات إلى جانب صوت وليد جنبلاط في رفض الفتنة لتعبّر عن إرادة حقيقية في هذا المجتمع، في رفض الفتنة.
