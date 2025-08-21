عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية

أكّد رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب سجيع عطية أنّ "الاجتماع، الذي عقدته اللجنة كان بنّاءً.



وأوضح أنّها ناقشت مواضيع تتعلق بصيانة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، كاشفًا عن "ورشة عمل كبيرة وضعتهم وزارة الأشغال في أجوائها".



كما كشف أنّه تم تأمين تمويل من وزارة الأشغال بقيمة تقارب الأربعين مليون دولار، للاستملاكات والتوسيعات في أوتوستراد جونية.



وقال عطية: "قد أُنجزت الدراسات من قبل مجلس الإنماء والإعمار، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال في مدخل بيروت الشماليّ، خلال شهر كحد أقصى"، واصفًا الخطوة بأنها "إنجاز تاريخي وفي توقيت مناسب".



وأضاف: "في ما يخص النقل المشترك، وعدنا الوزير بتأمين ثلاثين باصًا إضافيًا توزع على مراكز الأقضية في المناطق، وليس فقط في بيروت، وهناك هبة صينية منتظرة تتضمن نحو مئة باص، نأمل أن تصل قريبًا".



وناقشت اللجنة أيضًا تلزيم مشروع مطار القليعات، ومرفأ جونية السياحيّ، إلى جانب موضوع السلامة العامة، وحوادث السير، وتم تأكيد ضرورة تعديل إشارات المرور ، مع وعود بإجراء هذه التعديلات من الآن وحتى شهر أيلول".