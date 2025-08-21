حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية

توفّي مواطن وأُصيب 4 اشخاص بجروح مختلفة أحدهم حالته حرجة، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية.



وسارعت فرف الإسعاف في الدفاع المدنيّ إلى المكان.



وعملت على نقل الجثة والجرحى إلى مستشفى السان جورج في عجلتون.