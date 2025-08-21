سلام يرحّب ببدء تسليم السلاح الفلسطيني: الدفعة الأولى وُضعت بعهدة الجيش اللبناني

رحّب رئيس الحكومة نواف سلام بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت.



اكد انه "جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات."