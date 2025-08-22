بهاء الحريري: تجديد ولاية "اليونيفيل" حاجة وطنية لحماية الاستقرار

تجديد ولاية قوات #اليونيفيل ليس مطلبًا سياسيًا بل حاجة وطنية لحماية الاستقرار وتعزيز دور #الجيش_اللبناني في تنفيذ القرار 1701. دعم بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا السياق يشكّل ركيزة أساسية لصون سيادة #لبنان وأمن شعبه. https://t.co/A6Rcig4Rkw
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 22, 2025
تجديد ولاية قوات #اليونيفيل ليس مطلبًا سياسيًا بل حاجة وطنية لحماية الاستقرار وتعزيز دور #الجيش_اللبناني في تنفيذ القرار 1701. دعم بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا السياق يشكّل ركيزة أساسية لصون سيادة #لبنان وأمن شعبه. https://t.co/A6Rcig4Rkw