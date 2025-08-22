بهاء الحريري: تجديد ولاية "اليونيفيل" حاجة وطنية لحماية الاستقرار

اعتبر رجل الأعمال بهاء الحريري أن تجديد ولاية قوات اليونيفيل ليس مطلبًا سياسيًا بل حاجة وطنية لحماية الاستقرار وتعزيز دور الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701.

وقال الحريري في منشور عبر موقع "إكس"، إن دعم بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا السياق يشكّل ركيزة أساسية لصون سيادة لبنان وأمن شعبه.