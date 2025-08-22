الرئيس عون استقبل هيكل ولاوندوس... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل عارضاً معه الأوضاع الأمنية وأوضاع المؤسسة العسكرية.



كما بحث مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس في عمل المديرية ولا سيما في مجال مكافحة الفساد.



كذلك عرض رئيس الجمهورية مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي للأوضاع العامة في البلاد، وتقدم العمل في وزارته وفي برامجها الاصلاحية، لا سيما إطلاق مشروع اعادة تكوين ادارات الدولة ومؤسساتها ٢٠٣٠ - reinventing government 2030.



واستقبل الرئيس عون، سفير لبنان الجديد في اليونان كنج الحجل قبيل انتقاله إلى مركز عمله.



وشكر السفير الحجل رئيس الجمهورية على الثقة التي اولاه إياها ومجلس الوزراء، مؤكدا "العمل لما فيه مصلحة لبنان وتعزيز حضوره في المحافل الدولية".



وتمنى الرئيس عون له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.