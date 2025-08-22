أخبار
جعجع: على الجميع الإلتزام بقرار الحكومة بحصر السلاح

أخبار لبنان
2025-08-22 | 07:22
جعجع: على الجميع الإلتزام بقرار الحكومة بحصر السلاح

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن على الجميع الإلتزام بقرار الحكومة اللبنانية، بحصر السلاح بيد الدولة. 
 

وقال جعجع بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام: "زيارتنا اليوم هي لتحية الرئيس، الحكومة في 4 و5 آب اتخذت قرارات جريئة حيث لم تجرؤ اي من الحكومات السابقة على اتخاذها، والقرارات التي اخذتها حكومة الرئيس سلام أعادت وضع لبنان على الطريق الصحيح". 

 

وأضاف :"قبل ذلك، كنا منذ أربعين سنة نعيش في شبه دولة، لا تملك قرارها، وبالتالي كانت مقزمة جدا. ومع اتخاذ هذه القرارات بدأ كل مواطن لبناني يشعر بوجود دولة حقيقية فعلية. وعلى أثر هذه القرارات بدأت حملة ظالمة وجائرة على دولة الرئيس شخصيا. وانطلاقا من الدور الذي يؤديه، مع العلم أن كثيرين ساهموا في الوصول إلى هذه القرارات، إلا أن دولة الرئيس كان له دور خاص ومميز، فبدأت الحملة الظالمة في حقه انطلاقا من الدور الذي لعبه للوصول إلى هذه القرارات، ومن الدور الذي لا يزال مستمرا فيه لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ”.

 

واعتبر “أنّ من يريد أن يلعب اللعبة السياسية، عليه أن يلعبها بقوانينها ويحافظ على قواعدها، وليس عندما تناسبه اللعبة يلعب بقواعد اللعبة والساعة التي لا تناسبه يخرج خارج قواعد اللعبة. اليوم، إذا رأي رئيس الحكومة لا يعجبك، يمكن ان تبدي رأيا آخر  وهو امر طبيعيّ”.

 

وقال: “إذا اعتبرت أن رئيس الحكومة أو الحكومة اتخذت قرارا خاطئا، هذا حقك، وأقصى ما يمكنك فعله هو طرح الحكومة على الثقة في المجلس النيابي أو طرح رأيك بالطريقة الصحيحة. ويمكن ان تطرح رايك ، لكن التهجم على رئيس الحكومة في الأمور الشخصية والاتهامات، وصراحة هناك الكثير من اللبنانيين وخاصة من أبطال 14 اذار في السابق عرفوها من دون أي حق وأي واقع، او حقيقة، هذا أمر لا يجوز". 

أخبار لبنان

الجميع

الإلتزام

بقرار

الحكومة

السلاح

وزير الأشغال: الوزارة تضع في سلم أولوياتها تأهيل وصيانة الأوتوسترادات
في وزارة العمل.. إجراءات وتسهيلات جديدة للمواطنين
LBCI
خبر عاجل
2025-08-07

وزارة الخارجية الاميركية: واشنطن ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني بحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-16

جعجع: نثمّن قرار مجلس شورى الدولة بوقف ضريبة المحروقات وندعو الحكومة لالتزامه دون ابطاء

LBCI
أخبار دولية
2025-08-07

أميركا ترحب بقرار حكومة لبنان تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

سلام أطلع السيناتور الأميركي والوفد المرافق على قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات وحصر السلاح

LBCI
خبر عاجل
13:17

الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-16

المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة لـ"الجزيرة": لم يعد لسكان مدينة غزة أي مكان للنزوح إليه

LBCI
رياضة
2025-08-20

مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما

LBCI
أخبار دولية
2025-08-16

فاينانشال تايمز: بوتين أبلغ ترامب بإمكانية تخفيف بعض المطالب المتعلقة بالأراضي مقابل دونيتسك

LBCI
أخبار لبنان
09:27

أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

قطاع غزة في حالة المجاعة... تصنيف دوليّ رسميّ

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
12:15

الجميل: مشروع بشير لبناء دولة قوية كان سيوفّر على لبنان عقودًا من القهر والذل

LBCI
أخبار لبنان
07:22

جعجع: على الجميع الإلتزام بقرار الحكومة بحصر السلاح

LBCI
آخر الأخبار
06:49

في وزارة العمل.. إجراءات وتسهيلات جديدة للمواطنين

LBCI
أخبار دولية
05:25

مسؤول بالأمم المتحدة: كان من الممكن منع المجاعة في غزة

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
14:01

مصادر اكسيوس: الخطة الأميركية تتضمن إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ

LBCI
أمن وقضاء
13:56

تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة

LBCI
أخبار لبنان
09:27

أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”

LBCI
منوعات
13:30

رئيس تشيلي في لحظة أبوّة عفوية مع طفلته... تقيأت عليه فنشر الصورة!

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 22-8-2025

LBCI
خبر عاجل
13:57

مصادر إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل خفض العمليات العسكرية "غير العاجلة" في لبنان دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية البدء بعملية نزع سلاح الحزب

LBCI
خبر عاجل
14:02

مصادر اكسيوس: الإسرائيليون لم يرفضوا طلب ترامب وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة

