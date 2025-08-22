قوى الأمن: استغلال دمار المناطق المنكوبة للسرقة وإيقاعهم بكمينٍ محكم

بعدما تزايدت ظاهرة سرقة محتويات المنازل والمحال المتضررة في البلدات الجنوبية التي تعرضت لتصدعات وتحطيم في ابوابها ونوافذها على أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، أعطيت الأوامر لدوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي للعمل على تحديد هويّة الفاعلين، وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توافرت معلومات لعناصر المفرزة عن قيام ثلاثة اشخاص بسرقة عدد كبير من محتويات المنازل في بلدتي كفركلا والعديسة، وهي عبارة عن نوافذ وابواب حديدية لم تتأذّ من العدوان، مستغلّين غياب اصحاب المنازل عنها.

وحُدّد مكان وجودهم وتم توقيفهم بكمين محكم في محلة الحاصباني على متن الية نوع بيك اب “تويوتا” محملة بالحديد المسروق والحطب، وهم كلّ من:

ع. ع. (مواليد عام 1997، لبنانيّ)

ح. ع. (مواليد عام 1983، لبنانيّ)

خ. ع. (مواليد عام 1989، لبنانيّ)

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.