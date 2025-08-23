النيران تواصل التهام مساحات واسعة من جرود الهرمل

تواصل النيران التهام مساحات واسعة من جرود الهرمل، حيث ساهمت الرياح القوية والضباب الكثيف في توسّع رقعة الحريق بشكل خطير.



ووصلت ألسنة اللهب والدخان إلى اتجاه مدينة الهرمل.



ويبذل فرق الدفاع المدنيّ وأبناء المنطقة جهودًا كبيرة للسيطرة على الحريق وسط صعوبات ميدانية بالغة نتيجة وعورة التضاريس والظروف المناخية.