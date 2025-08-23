الصّدي: مشكورة الكويت على وقوفها إلى جانب لبنان وأولى ناقلات نفطها رست في مياهه

رست عصرًا في المياه الاقليمية اللبنانية الناقلة النفطية الاولى من ضمن عرض دولة الكويت الذي ينص على تزويد لبنان بكمية 132 ألف طن متري من الغاز أويل لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان على أن تكون 66 ألف طن منها هبة، وفق ما أعلن المكتب الإعلاميّ لوزير الطاقة جو الصّدي.



وأوضح المكتب أنّ هذا يعني عمليًا أنّ الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال أقل بكثير من أي سعر آخر قد يعرض.



وبناء على قرار الوزير جو الصّدي بعدم تكبيد لبنان أي ديون إضافية وتحميل اللبنانيين المزيد من الاعباء المالية، سيسدّد ثمن النفط الكويتيّ من جباية مؤسسة كهرباء لبنان، وفق ما أكّد البيان.



وقال: "إننا وإذ نتوجّه بجزيل الشكر من دولة الكويت على مساهمتها في تسهيل إنتاج الكهرباء، نؤكد ان هذه الخطوة غير مستغربة من الكويت التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف".