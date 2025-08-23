أخبار
جنبلاط التقى وفودًا مناطقية مؤيدة مواقف المختارة وتابع حاجات بلدية واهلية عامة
أخبار لبنان
2025-08-23 | 11:24
جنبلاط التقى وفودًا مناطقية مؤيدة مواقف المختارة وتابع حاجات بلدية واهلية عامة
زار عدد كبير من الوفود الروحية والاهلية والاجتماعية والبلدية والاختيارية من مناطق عديدة، قصر المختارة، لشكر رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط على دعمه تحقيق مطالب البلدات والقرى.
والتقى النائب جنبلاط في هذا السياق، وفدًا من ادارة مؤسسة العرفان التوحيدية برئاسة الشيخ نزيه رافع، شاكرا له دعمه المؤسسة، ولدعوته الى الاحتفال الذي ستقيمه المؤسسة في ثانوية العرفان - البساتين (الشحار الغربي)، وقدم له اعضاء الهيئة الادارية للمؤسسة هدية تذكارية.
كما التقى وفدا بلديا داعما لمواقف قصر المختارة من منطقة عكار، ضم رؤساء بلديات: وادي الحور الشيخ سمير العلمان، البيرة محمد مرعب، الدوسة بدر شريتح، خربة شار محمد الأسعد، المجدل احمد عثمان، كفرتون حسين الأدرع، المونسة احمد نعمان ونائب الرئيس وليد فحل، أكروم ابراهيم ضاهر، ورافقه وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي وعضو مجلس القيادة السابق "ابو علي" رفيق الدرويش، والقى الشيخ العلمان باسم الوفد كلمة، اعتبر فيها ان "بيت جنبلاط كان وما زال أحد أعمدة الحياة السياسية اللبنانية، وهذه الدار هي صوت الاعتدال والتوازن، المدافعة دوما عن قضايا الفقراء والمناطق المهمشة، وستبقى المختارة كما عهدناها صمام الأمان بين المكوّنات اللبنانية ومدرسة سياسية تجمع بين الواقعية والمبدئية".
كذلك التقى وفدا بلديا مماثلا كبيرا، ضم رؤساء بلديات من قضاء عاليه، اعرب له عن "تقديره للدور التاريخيّ لقصر المختارة" وشكر له دعم المجالس البلدية لتحقيق الانماء المطلوب"، وكذلك لوضعه بصورة النشاط الذي ستقيمه البلديات برعاية رئيس الحكومة نواف سلام في القضاء.
ومن زوّار المختارة وفد كبير من بلدة مجدليا (عاليه)، ضم المجلسين البلدي والاختياري ولجنة وقف كنيسة مار تقلا وممثلين عن مؤسسات البلدة ومسؤولي منسقية "التيار الوطني الحر" ومفوضية "الكشاف الديمقراطي" والمركز الصحي الحكومي" في البلدة، وتحدث باسم الوفد كل من، رئيس البلدية لؤي مطر والعميد المتقاعد بلال طنوس والسيد سلمان مطر، مؤكدين على "الدور الوطني لدار المختارة"، وتشجيع النائب جنبلاط خصوصا لدور الشباب، ودعمه قضاياهم لخدمة المجتمع. ووفد اهلي من حارة الناعمة، برفقة الشيخين الامامين طارق مزهر وأحمد مزهر ورؤساء بلديات ومخاتير سابقين، وذلك للإعراب عن تأييد اهالي البلدة لمواقف المختارة. ومثله وفد من بلدة سبلين (اقليم الخروب)، تحدث باسمه رئيس البلدية د. محمد عمر شعبان. ووفد من بلدة بتاتر ضم المجلسين البلدي والاختياري وتحدث باسمه رئيس البلدية - رئيس اتحاد بلديات الجرد فادي غريزي.
والتقى النائب جنبلاط وفدا من المشايخ من جبل السماق في سوريا، ووفودا اهلية من عائلات قرى، تقدمتها مجالس بلدية وفاعليات ووجهاء، وذلك من بلدات: معاصر الشوف، وسرحمول، ومزرعة الشوف تحدث باسمه رئيس البلدية نصر البعيني، ومرستي الشوف، وعينبال الشوف وتحدث باسمه رئيس البلدية الرائد المتقاعد هشام عبد الباقي، ومن عائلتي زهر الدين في فالوغا والزهيري في بيروت.
واستمع النائب جنبلاط إلى مطالب لدى هيئة ادارة السير والآليات ومعقبي المعاملات، والى وفد من تعاونية النحّالين في الشوف برئاسة ناظم زيدان، ومن رؤساء اتحادات بلديات ومن بلديات لمتابعة مشاريعها الانمائية وجمعيات منوّعة، بحضور النائبين أكرم شهيب وبلال عبدالله. وتلقى خلال الاستقبالات سلسلة من المراجعات.
