الرئيس عون: لبنان ينتظر الرد الاسرائيليّ على ورقة توم براك

أوضح رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله عضو لجنة الاستخبارات الدائمة في مجلس النواب الأميركيّ دارين لحود، على رأس وفد، أنّ لبنان ينتظر الرد الاسرائيليّ على ورقة توم براك، الذي سيأتي إلى لبنان بداية الاسبوع المقبل.



وقال عون إنّ ما يتردد في الاعلام عن نية اسرائيل إنشاء منطقة عازلة في الجنوب لم نتبلغه رسميا.



وشدد رئيس الجمهورية على أهمية التمديد للقوات الدولية، معتبرًا أن إنهاء مهمتها قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب واستعادة الأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، أمر يؤثر على الاستقرار في المنطقة.

وهنأ عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود الرئيس عون على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً جهوزية الإدارة الأميركية لدعم لبنان في مسعاه لتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصاديّ.