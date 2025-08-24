أبو فاعور: بحاجة إلى التربية لا إلى التخوين أو الشتائم والإنقسامات

دعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الى ضرورة الابتعاد عن لغة التخوين في لحظة تحاول فيها الدولة ان تسلك مسلك الدولة.



وفي خلال مشاركته في احتفال تأبيني في المدرسة اللبنانية العالمية في راشيا، قال ابو فاعور: "إننا بحاجة الى التربية لا الى التخوين او الشتائم والانقسامات".