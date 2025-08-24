معلومات للـLBCI: إجتماع أمني لبناني - سوري عقد منذ نحو ٣ أسابيع وأتى إستكمالا للاجتماع الذي رعته السعودية في آذار الماضي

أفادت معلومات للـLBCI، بأن إجتماعا أمنيا لبنانيا - سوريا جرى برعاية سعودية عقد منذ نحو ٣ أسابيع وأتى إستكمالا للاجتماع الذي رعته السعودية أيضا في آذار الماضي وضم وزيرا الدفاع في البلدين.وأشارت المعلومات إلى أن الجانبين السوري واللبناني أعربا عن هواجسهما الأمنية كل من جهته وتم الإتفاق على مواصلة البحث والتنسيق.وسيزور وفد أمني سوري لبنان في خلال الفترة المقبلة لاستكمال البحث في كيفية التعاون لنبديد الهواجس الأمنية لدى الطرفين.ويذكر أن الإجتماع الامني الذي جرى الحديث عنه شارك فيه عن الجانب اللبناني مدير المخابرات طوني قهوجي وتركزت المطالب اللبنانية على ضرورة منع من يعرفون بالمقاتلين الأجانب في سوريا من التواجد قرب الحدود اللبنانية، إضافة إلى مطالب أخرى لها علاقة بضبط الحدود ومنع التهريب وترسيمها ووضع المساجين السوريين.وأوضحت المعلومات أن الجانب اللبناني ينطلق في محادثاته من أن هناك واقعا في سوريا يفرض علينا التعامل معه وأن قنوات هذا التعامل فتحت حاليا ولا سيما بعد الجهد السعودي المبذول في هذا الإطار.