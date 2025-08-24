السيطرة الكاملة على حريق الهرمل

تمكّنت فرق الدفاع المدني، من السيطرة الكاملة على حريق كبير اندلع في أحراج الهرمل، بعد جهودٍ استمرت من صباحِ أمس حتى ساعات الفجر. وقد شاركت في العمليات وحداتٌ من عدة أقاليم، مدعومة بطوافاتِ الجيش، ما ساهمَ في تطويقِ النيران والحدِ من تمددِها، فيما تستمرُ المراقبة الميدانية منعًا لأي اشتعال جديد.وفي السياق ذاته، أخمدت الفرقُ حريقًا اندلع في أعشابٍ يابسة وأشجارٍ حِرجيةٍ في بلدة مَجد المعوش الشوف، حيث استمرت أعمال التبريد والمراقبة حتى ساعات الليل.