كركي: 120 مليون الحد الأقصى للكسب... وزيادة أتعاب أطباء غسيل الكلى

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية جديدة قضى بموجبها تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 120 مليون ل.ل. بدلا من 140 مليون (أي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور).



كما اصدر كركي مذكرة قضت بتعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج عن كل جلسة غسل كلى ليصبح مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.



وشدد كركي على أن غسيل الكلى سيبقى على رأس أولويات الضمان الاجتماعي، لافتةً الى أن الصندوق استمر، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، بتغطية 100% من تكاليف هذه الخدمة، بحيث لا يدفع المريض أي مبلغ من جيبه الخاص.



وأكد كركي أن إدارة الصندوق تعمل وفق خطة إصلاحية متكاملة ستتوالى نتائجها تباعًا، داعيًا المضمونين وأصحاب العمل إلى التعامل مع الضمان كشريك استراتيجي في حماية الأمن الاجتماعي والصحي للبنانيين.



