بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
2025-08-25 | 04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أعلن الإعلامي والكاتب السياسي نديم قطيش الذي شارك في اللقاء الإعلامي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه لمسَ أن الرئيس السوري مدرك لتاريخ التجربة اللبنانية - السورية المريرة وهو عازم على تصحيح الخلل.
ولفت في حديث للـLBCI، الى أن الشرع تحدث عن ضرورة تنقية الذاكرة بين البلدين.
وأشار قطيش الى أن "الشرع قال إنه لم يتحدث عن لبنان لسبب واضح وهو أنه لا يريد أن يظهر وكأنه "ينظّر" على اللبنانيين".
يذكر أن الرئيس السوري استقبل أمس وفداً إعلامياً عربياً، يضم مديري مؤسسات إعلامية، وبينهم رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، ورؤساء تحرير صحف عربية ووزراء إعلام سابقين.
أخبار لبنان
نديم قطيش
أحمد الشرع
لبنان
التالي
مكتبة جامعة الروح القدس – الكسليك تحفظ ثلاثة أرشيفات لبنانية رائدة في خطوة أكاديمية وثقافية بارزة
دار الفتوى أعلنت ذكرى المولد النبوي في 4 أيلول ودريان هنأ بالمناسبة
السابق
0
2025-07-05
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول تفاصيل اللقاء بين المفتي دريان والشرع...
آخر الأخبار
"سانا": لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا
أخبار دولية
الشرع يستقبل وفداً إعلامياً عربياً: على لبنان أن يستفيد من نهضة سوريا وإلا سيخسر كثيراً
أخبار لبنان
نديم الجميل: الشارع سيقابله شارع إن لم تتصرف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد!
0
06:40
بلال الحشيمي بعد لقائه سلام: القرار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة يُعتبر خطوة أساسية وضرورية
أخبار لبنان
"لقاء سيدة الجبل": للتمسك بخطة حصرية السلاح ورفض الابتزاز الاسرائيلي - الايراني
أخبار لبنان
عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود زار سلام: الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار
خبر عاجل
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
0
2025-04-30
أوساط مطلعة لـ"الجمهورية": هذا ما سيسمعه جيفرز من المسؤولين
صحة وتغذية
صلة بين كوفيد-19 والكشف المتأخر عن سرطان القولون... هذا ما شرحه العلماء
صحة وتغذية
بيانات صادمة: هذا هو عمر أكبر رجل حصل على وصفة فياغرا في إنكلترا
صحف اليوم
السلطات اللبنانية تعتقل يمنياً زوّد "الموساد" بمعلومات عن الحوثيين... هذا ما كشفه مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"
0
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
تقارير نشرة الاخبار
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!
تقارير نشرة الاخبار
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
تقارير نشرة الاخبار
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
1
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
أخبار لبنان
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أمن وقضاء
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
حال الطقس
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
خبر عاجل
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
أمن وقضاء
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
خبر عاجل
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
