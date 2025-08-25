بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

أعلن الإعلامي والكاتب السياسي نديم قطيش الذي شارك في اللقاء الإعلامي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه لمسَ أن الرئيس السوري مدرك لتاريخ التجربة اللبنانية - السورية المريرة وهو عازم على تصحيح الخلل.



ولفت في حديث للـLBCI، الى أن الشرع تحدث عن ضرورة تنقية الذاكرة بين البلدين.



وأشار قطيش الى أن "الشرع قال إنه لم يتحدث عن لبنان لسبب واضح وهو أنه لا يريد أن يظهر وكأنه "ينظّر" على اللبنانيين".



يذكر أن الرئيس السوري استقبل أمس وفداً إعلامياً عربياً، يضم مديري مؤسسات إعلامية، وبينهم رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، ورؤساء تحرير صحف عربية ووزراء إعلام سابقين.