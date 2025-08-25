أخبار
إسرائيل: مستعدون لدعم لبنان في نزع سلاح "حزب الله"

أخبار لبنان
2025-08-25 | 04:49
إسرائيل: مستعدون لدعم لبنان في نزع سلاح "حزب الله"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أن إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح "حزب الله".

وقال مكتب نتنياهو: "إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح "حزب الله" فإن إسرائيل ستتخذ تدابير في المقابل بما في ذلك تقليص تدريجي للوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان".

واعتبر أن قرار مجلس الوزراء اللبناني بالعمل على نزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية 2025 "بالغ الأهمية".

أخبار لبنان

أخبار دولية

لبنان

سلاح

حزب الله

إسرائيل

نتنياهو

