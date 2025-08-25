أخبار
عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود زار سلام: الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار

أخبار لبنان
2025-08-25 | 06:21
شارك
عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود زار سلام: الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار
2min
عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود زار سلام: الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار

نوّه عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود بما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن من إجراءات لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية والمالية الجارية، معتبراً أنّ هذه الخطوات تسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. 

وأكد أنّ الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على سعيه المتواصل داخل الكونغرس الأميركي لضمان استمرار دعم الجيش. 
 

وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قد استقبل لحود  في السراي، يرافقه عضو الكونغرس ستيف كوهن، ووفد مرافق.
 
وجرى التطرّق إلى أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل في هذه المرحلة لمساندة الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره في الجنوب.
 
 
من جهته، شدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان وانسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره في الجنوب، ووقف أعمالها العدائية والإفراج عن الأسرى، تمهيداً لبدء مسار إعادة الإعمار والتعافي. كما أكّد أنّ الجيش اللبناني هو جيش لجميع اللبنانيين، وأن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.
 

أخبار لبنان

دارين لحود

نواف سلام

الجيش اللبناني

الكونغرس الأميركي

