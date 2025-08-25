أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي وغير قابل للتطبيق
أخبار لبنان
2025-08-25 | 08:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي وغير قابل للتطبيق
اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن ان "الحكومة اللبنانية ارتكبت خطأ جسيما، لا بل خطيئة كبرى باتخاذها قرار حصرية السلاح في 5 و 7 اب، لقد تجاوزت خطاب القسم والبيان الوزاري وكل قضايا اللبنانيين، وذهبت الى قضية يفترض ان يسبقها الكثير من الإنجازات وتفاهم وطني، وتجاهلت العدوان الاسرائيلي ومئات الشهداء والجرحى وموضوع الأسرى، وأهملت إعاده الإعمار، وخضعت للإملاءات الأمريكية ولمطالب العدو الصهيوني".
جاء ذلك خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في "حزب الله" في بلدة حورتعلا، بحضور فاعليات سياسية واجتماعية.
ورأى ان "قرار الحكومة بحصرية السلاح غير قابل للتحقيق، وهو قرار غير ميثاقي، فلا شرعية لاي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك، ولذلك فان قرارات الحكومة باطلة وغير موجودة ولا يستطيعون تطبيقها، ونحن أعلنا بوضوح أننا لن نسلم السلاح".
واشار إلى أن "هناك فرصة لتراجع الحكومة عن قراراتها او للمعالجة اذا ما تحلى الجميع بروح المسؤولية والشجاعة في مواجهة الضغوط".
وسأل: "كيف تسلم الحكومة الاسير الصهيوني ولديها العديد من الاسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال؟ كيف نصدق أن هذه الحكومة هي حكومة سيادة وإصلاح وقادرة على حماية مواطنيها؟ تعاطيها بهذه الطريقة يدل على أنها حكومة غير وطنية ولا تستطيع حماية اللبنانيين".
وقال: "نحن الثنائي الوطني أمل وحزب الله قوة واحدة متماسكة، ونحن مستعدون للحوار حول استراتيجية أمن وطني تحمي لبنان واللبنانيين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار".
وختم الحاج حسن: "موقفنا واضح نريد الحوار حول استراتيجية أمن وطني بعد انسحاب العدو الصهيوني من الاراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، وهكذا تكون السيادة الوطنية الحقيقية وليس بالاستجابة لطلبات العدو الصهيوني. المقاومة ثابتة صامدة عازمة، وسلاحنا ثابت وباقٍ، والثنائي الوطني قوي، متماسك، ثابت وباق".
أخبار لبنان
الحكومة
بحصرية
السلاح
ميثاقي
للتطبيق
التالي
مجد حرب للـLBCI: قرار الحرب "غبيّ ومتهوّر"...
جابر يطالب بضمانات دولية للبنان في لقاء مع وفد الكونغرس الأميركي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-14
النائب رازي الحاج للـLBCI: قرار حصرية السلاح بيد الدولة قرار سيادي يجب أن يحترم من كل الدول وأن يطبق
آخر الأخبار
2025-08-14
النائب رازي الحاج للـLBCI: قرار حصرية السلاح بيد الدولة قرار سيادي يجب أن يحترم من كل الدول وأن يطبق
0
آخر الأخبار
2025-07-15
النائبة حليمة قعقور: نحن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت عليها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟
آخر الأخبار
2025-07-15
النائبة حليمة قعقور: نحن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت عليها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟
0
أخبار لبنان
2025-08-20
سلام أطلع السيناتور الأميركي والوفد المرافق على قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات وحصر السلاح
أخبار لبنان
2025-08-20
سلام أطلع السيناتور الأميركي والوفد المرافق على قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات وحصر السلاح
0
آخر الأخبار
2025-07-16
الحاج حسن: اسرائيل لم تطبّق القرار 1701 والبعض غبر مقتنع بوجود خطر ارهابي
آخر الأخبار
2025-07-16
الحاج حسن: اسرائيل لم تطبّق القرار 1701 والبعض غبر مقتنع بوجود خطر ارهابي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:52
تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي
أمن وقضاء
11:52
تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي
0
أخبار لبنان
11:36
إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III
أخبار لبنان
11:36
إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III
0
أخبار لبنان
10:59
قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده..ولا "خطوة مقابل خطوة"
أخبار لبنان
10:59
قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده..ولا "خطوة مقابل خطوة"
0
أخبار لبنان
09:29
بطرس ينبّه: دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي عبر سوريا الى لبنان بشكل غير شرعي
أخبار لبنان
09:29
بطرس ينبّه: دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي عبر سوريا الى لبنان بشكل غير شرعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:59
قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده..ولا "خطوة مقابل خطوة"
أخبار لبنان
10:59
قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده..ولا "خطوة مقابل خطوة"
0
أخبار دولية
11:07
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية
أخبار دولية
11:07
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية
0
أخبار لبنان
08:57
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
08:57
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
0
فنّ
2025-06-07
ملحم زين يشوّق جمهوره لألبومه المرتقب "22"... "قريبا" (فيديو)
فنّ
2025-06-07
ملحم زين يشوّق جمهوره لألبومه المرتقب "22"... "قريبا" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
0
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
0
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
2
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
4
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
5
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
6
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
7
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
8
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More