أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي وغير قابل للتطبيق

أخبار لبنان
2025-08-25 | 08:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي وغير قابل للتطبيق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي وغير قابل للتطبيق

اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن ان "الحكومة اللبنانية ارتكبت خطأ جسيما، لا بل خطيئة كبرى باتخاذها قرار حصرية السلاح في 5 و  7 اب، لقد تجاوزت خطاب القسم والبيان الوزاري وكل قضايا اللبنانيين، وذهبت الى قضية يفترض ان يسبقها الكثير من الإنجازات وتفاهم وطني، وتجاهلت العدوان الاسرائيلي ومئات الشهداء والجرحى وموضوع الأسرى، وأهملت إعاده الإعمار، وخضعت للإملاءات الأمريكية ولمطالب العدو الصهيوني".

جاء ذلك خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في "حزب الله" في بلدة حورتعلا، بحضور فاعليات سياسية واجتماعية.

 ورأى ان "قرار الحكومة بحصرية السلاح غير قابل للتحقيق، وهو قرار غير ميثاقي، فلا شرعية لاي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك، ولذلك فان قرارات الحكومة باطلة وغير موجودة ولا يستطيعون تطبيقها، ونحن أعلنا بوضوح أننا لن نسلم السلاح". 

واشار  إلى أن "هناك فرصة لتراجع الحكومة عن قراراتها او للمعالجة اذا ما تحلى الجميع بروح المسؤولية والشجاعة في مواجهة الضغوط".

وسأل: "كيف تسلم الحكومة الاسير الصهيوني ولديها العديد من الاسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال؟ كيف نصدق أن هذه الحكومة هي حكومة سيادة وإصلاح وقادرة على حماية مواطنيها؟ تعاطيها بهذه الطريقة يدل على أنها حكومة غير وطنية ولا تستطيع حماية اللبنانيين".

 وقال: "نحن الثنائي الوطني أمل وحزب الله قوة واحدة متماسكة، ونحن مستعدون للحوار حول استراتيجية أمن وطني تحمي لبنان واللبنانيين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار".

 وختم الحاج حسن: "موقفنا واضح نريد الحوار حول استراتيجية أمن وطني بعد انسحاب العدو الصهيوني من الاراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، وهكذا تكون السيادة الوطنية الحقيقية وليس بالاستجابة لطلبات العدو الصهيوني. المقاومة ثابتة صامدة عازمة، وسلاحنا ثابت وباقٍ، والثنائي الوطني قوي، متماسك، ثابت وباق".

أخبار لبنان

الحكومة

بحصرية

السلاح

ميثاقي

للتطبيق

LBCI التالي
مجد حرب للـLBCI: قرار الحرب "غبيّ ومتهوّر"...
جابر يطالب بضمانات دولية للبنان في لقاء مع وفد الكونغرس الأميركي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-14

النائب رازي الحاج للـLBCI: قرار حصرية السلاح بيد الدولة قرار سيادي يجب أن يحترم من كل الدول وأن يطبق

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-15

النائبة حليمة قعقور: نحن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت عليها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

سلام أطلع السيناتور الأميركي والوفد المرافق على قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات وحصر السلاح

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-16

الحاج حسن: اسرائيل لم تطبّق القرار 1701 والبعض غبر مقتنع بوجود خطر ارهابي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:52

تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي

LBCI
أخبار لبنان
11:36

إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III

LBCI
أخبار لبنان
10:59

قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده..ولا "خطوة مقابل خطوة"

LBCI
أخبار لبنان
09:29

بطرس ينبّه: دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي عبر سوريا الى لبنان بشكل غير شرعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:59

قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده..ولا "خطوة مقابل خطوة"

LBCI
أخبار دولية
11:07

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية

LBCI
أخبار لبنان
08:57

بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه

LBCI
فنّ
2025-06-07

ملحم زين يشوّق جمهوره لألبومه المرتقب "22"... "قريبا" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:00

الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة

LBCI
أخبار لبنان
04:16

بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
00:35

جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:03

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
أخبار لبنان
04:16

بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
أمن وقضاء
02:57

طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

LBCI
حال الطقس
03:19

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:05

"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء

LBCI
أمن وقضاء
01:39

أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز

LBCI
خبر عاجل
03:53

مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More