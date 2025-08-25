أخبار
مجد حرب للـLBCI: قرار الحرب "غبيّ ومتهوّر"...
أخبار لبنان
2025-08-25
مجد حرب للـLBCI: قرار الحرب "غبيّ ومتهوّر"...
أكد المحامي مجد حرب أن قرار "الحرب" الذي أدى إلى تشريد مليون لبناني، معظمهم من الشيعة، هو قرار "غبي ومتهوّر". وأضاف: "عندما يُشرّد هذا العدد الكبير من اللبنانيين، ألا يكون قرار الحرب قرارًا غبيًا؟"، مؤكدًا أن هذا القرار لم يكن نتيجة ضغط أميركي بل كان "نتيجة تهوّر وغباء فريق نفذ أجندات خارجية".
وفي سياق آخر، شدد حرب خلال حديث للـLBCI، على أن "تسليم سلاح حزب الله هو مطلب لبناني أساسي"، وأضاف: "لولا الغباء الاستراتيجي، لما اتخذت الحكومة قرار حصر السلاح". وأشار إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الأمن الوطني.
كما تحدث عن أهمية تمكين المواطنين الشيعة من العيش في بيئة مزدهرة، قائلاً: "يجب إعطاء المواطن الشيعي فرصة للعيش بالازدهار، ولا يجوز اللعب على الوتر الطائفي". وأكد أن "سلوك الدولة إيجابيًا ويجب إعطاؤها فرصة جدية لتطبيق الإصلاحات وتحقيق الاستقرار".
وفيما يتعلق بالقرار الوطني، قال "القرار لا يعود للحزب بل يعود للدولة".
وقال "من الطبيعي أن يرفض المخالف للقانون تطبيقه".
وعن موقف حزب الله، أشار حرب إلى أنه "خسر كل ما يتعلق بالأرقام وبدأ يتحول إلى العواطف" في تصريحاته وتصرفاته.
