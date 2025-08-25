أخبار
بطرس ينبّه: دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي عبر سوريا الى لبنان بشكل غير شرعي

أخبار لبنان
2025-08-25 | 09:29
أكد رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان اليوم أن "الطلب على منتجات الدواجن في السوق المحلية لا يزال جيدًا، في حين ان الأسعار تسجل إنخفاضاً ملموساً. 
وشكا بطرس من أنّ القطاع يواجه منافسة كبيرة وغير متكافئة في لبنان، لافتاً الى ان "دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي إلى لبنان عبر سوريا بشكل غير شرعي"، واصفاً هذا الأمر بالسيئ جداً لما له من انعكاسات سلبية على الإنتاج الوطني.
وإذ لفت بطرس إلى "فوارق كبيرة بين مواصفات منتجات الدجاج اللبنانية والأجنبية من حيث الجودة"، كشف عن أنّ "مصنعات الدجاج التي تدخل الى لبنان من بعض الدول العربية، هي معفية من الرسوم الجمركية على الرغم من أنها مصنوعة أساساً من دجاج مستورد وغير عربي، وهو معفي أيضاً من الجمارك في هذه الدول، معتبراً أن ذلك يشكل منافسة قوية للإنتاج اللبناني كون أسعارها أقل من كلفة مصناعات الدجاج اللبنانية".
واعتبر بطرس أنّ "فرض رسوم على هذه المنتجات المستوردة أمر لا بد منه، للحفاظ على ستة وثلاثين ألف وظيفة وحماية الأمن الغذائي في لبنان"، لافتاً إلى أنّ هذه المنافسة غير العادلة تشكّل خطراً على استمرار القطاع وتهدد احد الأركان الاساسية للأمن الغذائي في لبنان.
 

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:03

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
أخبار لبنان
04:16

بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
أمن وقضاء
02:57

طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

LBCI
حال الطقس
03:19

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:05

"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء

LBCI
أمن وقضاء
01:39

أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز

LBCI
خبر عاجل
03:53

مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة

