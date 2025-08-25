بطرس ينبّه: دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي عبر سوريا الى لبنان بشكل غير شرعي

أكد رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان اليوم أن "الطلب على منتجات الدواجن في السوق المحلية لا يزال جيدًا، في حين ان الأسعار تسجل إنخفاضاً ملموساً.وشكا بطرس من أنّ القطاع يواجه منافسة كبيرة وغير متكافئة في لبنان، لافتاً الى ان "دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي إلى لبنان عبر سوريا بشكل غير شرعي"، واصفاً هذا الأمر بالسيئ جداً لما له من انعكاسات سلبية على الإنتاج الوطني.وإذ لفت بطرس إلى "فوارق كبيرة بين مواصفات منتجات الدجاج اللبنانية والأجنبية من حيث الجودة"، كشف عن أنّ "مصنعات الدجاج التي تدخل الى لبنان من بعض الدول العربية، هي معفية من الرسوم الجمركية على الرغم من أنها مصنوعة أساساً من دجاج مستورد وغير عربي، وهو معفي أيضاً من الجمارك في هذه الدول، معتبراً أن ذلك يشكل منافسة قوية للإنتاج اللبناني كون أسعارها أقل من كلفة مصناعات الدجاج اللبنانية".واعتبر بطرس أنّ "فرض رسوم على هذه المنتجات المستوردة أمر لا بد منه، للحفاظ على ستة وثلاثين ألف وظيفة وحماية الأمن الغذائي في لبنان"، لافتاً إلى أنّ هذه المنافسة غير العادلة تشكّل خطراً على استمرار القطاع وتهدد احد الأركان الاساسية للأمن الغذائي في لبنان.