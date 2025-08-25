قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده..ولا "خطوة مقابل خطوة"

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "السلاح الذي أعز لبنان وحماه من العدوان الإسرائيلي لن يتخلى عنه الحزب"، مشدداً على أنه يمثل "روحنا وشرفنا ومستقبل أطفالنا". وقال قاسم ان الدعوات لنزع سلاح المقاومة تشبه "نزع الروح" منها، مؤكداً أن المقاومة هي التي "تواجه العدوان ولا تمنعه" لكن "الكلام عن فشلها غير صحيح" حيث لم تفقد دورها في الدفاع عن الوطن.وتحدث قاسم عن الإنجازات التي حققتها المقاومة في ردع الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أنه "بفضل ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، استطعنا ردع العدو لمدة 17 عامًا". ورفض قاسم محاولات تقليص دور المقاومة في الدفاع عن لبنان، مشيرًا إلى أن "المقاومة ليست بديلاً عن الجيش، بل تسانده ويظل هو المسؤول الأول عن الدفاع عن الوطن".كما دعا الأحزاب اللبنانية إلى التعاون مع الحكومة في إيجاد حلول للوضع الحالي، مشددًا على ضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي" و"الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية" كخطوة أولى نحو استعادة السيادة الوطنية. وأضاف: "لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه، وكل المشاكل التي نواجهها تعود إلى الاحتلال والدعم الأميركي له".وأكد قاسم أن "خارطة الطريق هي إخراج الاحتلال ووقف العدوان وإعادة الأسرى وإعادة إعمار الجنوب"، مطالبًا بعدم تنفيذ "خطوة مقابل خطوة"، بل بضرورة تنفيذ الاتفاقات أولاً.وأشار الشيخ قاسم إلى أن الحكومة الحالية مسؤولة عن وضع خطة لتحقيق السيادة اللبنانية، وأن "التراجع عن الخطوات السابقة يعتبر فضيلة" إذا كان يصب في مصلحة لبنان وشعبه.