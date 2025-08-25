أخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
LBCI
LBCI

إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III

أخبار لبنان
2025-08-25 | 11:36
0min
إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III

 صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "بناء على أخبار متداولة في نهاية الأسبوع الماضي عبر احد المواقع الالكترونية بشأن الباخرة HAWK III المحملة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان والادعاء ان مستنداتها الرسمية مزورة وجرى التلاعب بالمنشأ، وجهت وزارة الطاقة والمياه كتابا الى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 25/8/2025 طلبت منها عبره إعتبار ما تم تداوله إخبارا واتخاذ كل الإجراءات القانونية الملائمة وإفادتها بالنتائج كي تتخذ الإجراءات اللازمة.

وتجدر الإشارة، الى ان وزارة الطاقة كانت بتاريخ 23/6/2025، وبناء على استشارة جهات قضائية، أعطت توجيهات لكل  الشركات التي كانت لديها عقود لاستقدام بواخر بضرورة تقديم مستند صادر عن شركة الرقابة بمرفأ تحميل يثبت انه تم التحميل بحضورها في هذا المرفأ الى جانب نتائج مطابقة الشحنات للمواصفات من قبل شركات عالمية التي تجرى في مرفأ التحميل".

أخبار لبنان

وزارة

الطاقة

أخبار

متداولة

الباخرة

