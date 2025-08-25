وزير الداخلية: الجيش اللبنانيّ سيعرض خطته لحصر السلاح على الحكومة يوم 2 أيلول

أعلن وزير الداخلية اللبنانيّ أحمد الحجار أنّ الجيش اللبنانيّ سيعرض خطته لحصر السلاح على الحكومة يوم 2 أيلول.



ورأى في حديث لـ"الحدث أنّ من مصلحة اللبنانيين جميعًا حصر السلاح في يد الدولة".



وقال: "لا مانع من أي تحركات سلمية بالشارع اعتراضا على حصر السلاح".



وأكّد أنّ القوى الأمنية ستمنع أي تعديات على الأملاك العامة.



وشدّد الحجار على أنّ لا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية، مشيرًا إلى أنّ القوى الأمنية حاضرة للحفاظ على الأمن والاستقرار.