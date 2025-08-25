أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار اجتمعت برئاسة سلام: تنفيذ الاستراتيجية سيعتمد على المنح والقروض والموازنة العامة
أخبار لبنان
2025-08-25 | 12:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار اجتمعت برئاسة سلام: تنفيذ الاستراتيجية سيعتمد على المنح والقروض والموازنة العامة
عقدت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي اجتماعها في السراي الكبير، في الثالثة من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاتصالات شارل الحاج، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والبيئة تمارا الزين، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.
وأعادت اللجنة، بحسب بيان على الاثر، التأكيد على ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، وجددت "التزام الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، بالرغم من الاعتداءات المستمرة وشحّ التمويل العام والدولي، فالبقاء في حالة جمود ليس خيارا".
وأوضحت أن "استراتيجية التعافي والإعمار تتمحور حول صون كرامة المواطنين المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، وأنها تعتمد خطط إعمار أكثر استدامة، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المواطنين بدولتهم".
ولفت البيان الى أن "الاستراتيجية تركز على ثلاثة مسارات متوازية:
تعزيز صمود العائدين إلى قراهم والنازحين اللبنانيين عبر مساعدات مالية اجتماعية تهدف لدعم سبل العيش وتأمين المأوى المؤقت.
إطلاق إجراءات عاجلة لترميم البنى التحتية الأساسية ودعم المبادرات الاقتصادية والمعيشية.
إعداد برنامج تنموي اجتماعي–اقتصادي للمناطق المتضررة من الحرب، كمرحلة أولى من استراتيجية وطنية أشمل".
وأشارت اللجنة إلى أن "تنفيذ الاستراتيجية سيعتمد على ثلاثة مصادر: المنح، القروض، والموازنة العامة، بحيث تتولى كل ادارة حكومية جزءا من المهام وفق اختصاصها.
في ما يخص السكن والإيواء، ستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج "النقد مقابل الإيجار" في تشرين الأول ٢٠٢٥، إلى جانب ما خُصص من الموازنة العامة لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتدعيم المباني السكنية المتضررة.
في مجال التمكين الاجتماعي، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ برنامج "التحويلات النقدية " الذي يستهدف 265 ألف فرد من اللبنانيين النازحين داخيا والذي انطلق في تموز ٢٠٢٥ لفترة ستة أشهر، ريثما يتم دمجهم تدريجيا في برنامج "أمان".
بالتوازي، وفي المجال الاقتصادي، تنفذ وكالات الأمم المتحدة عددا من المشاريع الانمائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار الذي يشرف على قرض GATE (٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي) الهادف إلى تحديث القطاع الزراعي، وتطوير البنية التحتية الريفية، ودعم المزارعين والمؤسسات الصغيرة.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يشرف مجلس الإنماء والإعمار أيضًا، على قرض LEAP (٢٥٠ مليون دولار المنتظر إقراره من قبل مجلس النواب، إضافةً إلى تمويل بقيمة ٧٥ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية) المخصص لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الحرب، واستعادة الخدمات الأساسية".
وذكر البيان أن "رئيس مجلس الوزراء أكد ختاما التزام الحكومة بالمضي قدما في ورشة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، كما سيواصل متابعته مع كبار المانحين للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لدعم لبنان الذي كان سبق واعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
أخبار لبنان
الوزارية
لإعادة
الإعمار
اجتمعت
برئاسة
سلام:
تنفيذ
الاستراتيجية
سيعتمد
المنح
والقروض
والموازنة
العامة
التالي
مصدر في الخارجية الأميركية لـ"اللواء": لا يوجد أي تاريخ رسمي بشأن موعد التصويت على التمديد لليونيفيل حتى الساعة
مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: أي خطة لا تتضمن جدولا زمنيا لسحب السلاح لن تكون مقبولة من الجهات الدولية الضامنة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-02
سلام: أمنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار بانتظار إقراره ومشروع إعادة الإعمار لا يكتمل بدون مساهمة الأشقاء العرب ونتحضر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وفق رؤية واضحة
آخر الأخبار
2025-07-02
سلام: أمنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار بانتظار إقراره ومشروع إعادة الإعمار لا يكتمل بدون مساهمة الأشقاء العرب ونتحضر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وفق رؤية واضحة
0
خبر عاجل
10:58
قاسم: خارطة الطريق هي اخراج الاحتلال ووقف العدوان واعادة الاسرى واعادة اعمار الجنوب ثم نناقش الاستراتيجية الدفاعيّة ولا "خطوة مقابل خطوة" وعليهم تنفيذ الاتفاق أولاً
خبر عاجل
10:58
قاسم: خارطة الطريق هي اخراج الاحتلال ووقف العدوان واعادة الاسرى واعادة اعمار الجنوب ثم نناقش الاستراتيجية الدفاعيّة ولا "خطوة مقابل خطوة" وعليهم تنفيذ الاتفاق أولاً
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-03
تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-03
تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي
0
آخر الأخبار
2025-07-28
لجنة المال والموازنة تجتمع برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الإقتصاد عامر بساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لإقرار مشروع قانون إصلاح المصارف
آخر الأخبار
2025-07-28
لجنة المال والموازنة تجتمع برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الإقتصاد عامر بساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لإقرار مشروع قانون إصلاح المصارف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:45
الشيخ نعيم قاسم: القرار الحكوميّ اتُخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية وإذا استمرت بهذه الصيغة فهي ليست أمينة على سيادة لبنان وإذا تراجعت فالتراجع فضيلة
خبر عاجل
10:45
الشيخ نعيم قاسم: القرار الحكوميّ اتُخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية وإذا استمرت بهذه الصيغة فهي ليست أمينة على سيادة لبنان وإذا تراجعت فالتراجع فضيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
0
آخر الأخبار
13:21
نتنياهو في بيان: إسرائيل تقدر عمل الصحافيين والطاقم الطبيّ وجميع المدنيين
آخر الأخبار
13:21
نتنياهو في بيان: إسرائيل تقدر عمل الصحافيين والطاقم الطبيّ وجميع المدنيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مشاورات مكثفة في مجلس الأمن حول تمديد ولاية قوات اليونيفيل وتعديلات مقترحة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مشاورات مكثفة في مجلس الأمن حول تمديد ولاية قوات اليونيفيل وتعديلات مقترحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
2
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
3
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
4
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
5
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
6
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
7
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
8
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More