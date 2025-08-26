ارتفاع كبير في عدد حوادث السير في لبنان... و"اليازا" تطلق صرخة وتحذيرات عاجلة

نداء عاجل من "اليازا" : 56 ضحية خلال شهر آب وعلى الدولة التحرك

بعد الارتفاع المقلق في عدد ضحايا حوادث السير في لبنان خلال هذا العام بنسبة تجاوزت 30% مقارنة بالعام الماضي، ولا سيما خلال شهر آب الحالي الذي سجّل أرقاماً قياسية في الوفيات، حيث بلغ عدد القتلى حتى اليوم 56 وفاة، دقّت جمعية "اليازا" ناقوس الخطر وأطلقت سلسلة توصيات ومطالب عاجلة لتفادي المزيد من الكوارث على الطرقات اللبنانية.



أبرز المطالب:



- تطبيق صارم لقانون السير، لا سيما لجهة ملاحقة المخالفات الخطيرة التي تهدد السلامة العامة.

- رفع قيمة الغرامات المرورية بما يتناسب مع تدهور قيمة العملة، ومضاعفتها عند تكرار المخالفة.

- التشدد في ملاحقة السباقات العشوائية والتجمعات الخطرة التي تعرض حياة الناس للخطر.

- إعادة تنظيم المعاينة الميكانيكية وفق خطة أكثر شفافية وفعالية.

- إعطاء الأولوية لصيانة الطرقات من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل.

- تجهيز القوى الأمنية بأجهزة ضبط السرعة والكحول، وتشديد العقوبات بحق السائقين المتهورين، خصوصاً قادة الدراجات النارية الذين لا يلتزمون بقواعد السلامة.

- إلزامية استخدام حزام الأمان وكراسي الأطفال في السيارات.

- تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بالسلامة المرورية.



وأكدت "اليازا" أن هذه الإجراءات باتت حاجة ملحّة للحد من نزيف الدم على الطرقات وإنقاذ الأرواح.