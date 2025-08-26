الأخبار
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

أخبار لبنان
2025-08-26 | 06:11
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
3min
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوفد الأميركي الذي ضم السيناتور السيدة  جين شاهين والسيناتور  ليندسي غراهام  والنائب جون ويلسون في حضور الموفد الأميركي السفير توم براك والسيدة مورغان اورتاغيس في حضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة ونتائج الجولة التي قام بها الوفد، إضافة الى المحادثات التي اجراها السفير براك والسيدة اورتاغيس في إسرائيل وسوريا. وخلال الاجتماع  جدد الرئيس عون امام الوفد الشكر للإدارة الاميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، واطلع الرئيس عون من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم الى دمشق فأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لاقامة افضل العلاقات مع لبنان. واكد انها رغبة وإرادة متبادلة بين البلدين كما جدد استعداد لبنان العمل فورا على معالجة الملفات الثنائية العالقة بروح الاخوة والتعاون وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مشددا على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.
 اطلع رئيس الجمهورية من الوفد على نتائج زيارته لإسرائيل والمواقف التي صدرت عن المسؤولين الاسرائيليين فأكد الرئيس عون مجددا التزام لبنان الكامل بإعلان 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لوقف الاعمال العدائية والذي اقر برعاية أميركية- فرنسية ووافقت عليه الحكومة السابقة بالاجماع. وجدد التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأميركية- اللبنانية التي اقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء.

وشكر الرئيس عون الجانب الأميركي على استمراره في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية وتعزيزها في كافة المجالات لتقوم بمهامها الوطنية لجهة حصرية الامن والاستقرار في لبنان، متمنيا على الجانب الأميركي متابعة الاتصالات مع الجهات المعنية كافة، وخصوصا مع البلدان العربية والغربية الصديقة للبنان لدعم والإسراع في مساري إعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي، مثمنا ما صدر من أعضاء الوفد من مواقف عن الرؤية الأميركية لإنقاذ لبنان والمستندة على ثلاث قواعد هي:

1-استتباب الامن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها من دون سواها.
2-ضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية واطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار.
3-صون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية في اطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية امام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد.
 

أخبار لبنان

زيارة

الوفد

الأميركي

بعبدا...بيان

الرئاسة

اللبنانية

سلام إستقبل وفودًا متضامنة ومؤيدة مواقفه والحوت أطلعه على حركة المسافرين
الجيش: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية
آخر الأخبار
06:06

رئاسة الجمهورية بعد لقاء الوفد الأميركي: الرئيس أكد للوفد الاميركي حرصه على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

LBCI
خبر عاجل
06:02

رئاسة الجمهورية بعد لقاء الوفد الأميركي: الرئيس أكد الالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية وبورقة الأعمال المشتركة

LBCI
آخر الأخبار
03:01

وصول الوفد الأميركي إلى القصر الجمهوري في بعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:33

بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل

أخبار لبنان
07:40

القوات اللبنانية: مواقف نعيم قاسم المتناقضة جذريا مع مصلحة لبنان العليا تشكل استمرارا للاعتداء الإيراني على السيادة

LBCI
أخبار لبنان
07:37

روابط التعليم الرسمي: لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب

LBCI
آخر الأخبار
07:21

توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك

LBCI
أمن وقضاء
07:13

الأنظار تتجه إلى الإجتماعٍ اللبناني-السوري... واجتماع تحضيري اليوم برئاسة متري

آخر الأخبار
01:40

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة للدفاع عن سكان الجولان والجليل

LBCI
خبر عاجل
04:42

مورغان أورتاغوس من بعبدا: إسرائيل مستعدة للذهاب خطوة بخطوة مع الحكومة اللبنانية والأمر الآن يعتمد على الأفعال لا الأقوال وسنقابل إتخاذ الحكومة خطوة بحث إسرائيل على اتخاذ خطوة أخرى

LBCI
آخر الأخبار
04:45

الموفد الاميركي توم براك من بعبدا: الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
03:20

الخارجية الصينية بشأن هجوم إسرائيل على مستشفى بغزة: على إسرائيل أن توقف فورًا العمل العسكري في القطاع

تقارير نشرة الاخبار
02:33

بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري

أمن وقضاء
05:50

إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:05

"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء

LBCI
اقتصاد
02:18

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

LBCI
أمن وقضاء
09:04

الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..

LBCI
حال الطقس
02:28

انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:34

الشيخ نعيم قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط التي توصلنا إلى السيادة فبثّوا اقتراحاتكم وأغرقوا الحكومة بالاقتراحات

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

LBCI
صحف اليوم
00:10

سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)

