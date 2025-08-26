بري بحث مع الوفد الأميركي في مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوفد الاميركي الموسع الذي ضم السيناتور جين شاهين، السيناتور ليندسي غراهام، عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، السفير الاميركي في تركيا الموفد الرئاسي الى لبنان وسوريا السفير توماس براك، نائب المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في حضور السفيرة لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان.



وتم في خلال اللقاء البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات.