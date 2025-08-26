وفد من الكونغرس الأميركيّ في السراي... وسلام: مسار حصرية السلاح وبسط السلطة لا عودة إلى الوراء فيه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير وفدًا من الكونغرس الأميركيّ.



وضمّ الوفد السيناتور جين شاهين، والسيناتور ليندسي غراهام، والنائب جون ويلسون، يرافقهم الموفد الأميركيّ السفير توماس براك ومستشارة البعثة الأميركية إلى الامم المتحدة السيدة مورغان أورتيغاس، وذلك بحضور السفيرة الأميركية في بيروت السيدة ليزا جونسون والوفد المرافق.



وعرضوا الأوضاع العامة في لبنان ونتائج الجولة التي قام بها الوفد في المنطقة.



وأشاد الوفد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لجهة حصرية السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية، وقد نوّه الوفد بالإصلاحات المالية والمصرفية التي أقرتها الحكومة، مؤكّدًا ضرورة استكمال هذا المسار لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين.



وشدّد الرئيس سلام على أنّ مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه.



ولفت إلى أنّ الحكومة ثبّتت هذا التوجّه في جلسة 5 آب، حيث اتُّخذ قرار حازم بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام وعرضها على مجلس الوزراء، وهو ما سيُعرض الأسبوع المقبل.



وأكّد أنّ هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية، اتفق عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر، غير أنّ تطبيقها تأخر لعقود فأضاع على لبنان فرصًا عديدة في السابق.



كما أعاد الرئيس سلام التأكيد على التزام لبنان بأهداف الورقة التي تقدم بها السفير براك بعد إدخال تعديلات المسؤولين اللبنانيين عليها، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 آب، مشدّدًا أمام الوفد على أنّ هذه الورقة القائمة على مبدأ تلازم الخطوات تثبّت ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية.