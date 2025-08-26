الأخبار
LBCI
LBCI

جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير

أخبار لبنان
2025-08-26 | 09:58
جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير

أوضح وزير المال ياسين جابر أنّ القرض المقدم من البنك مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة وسيُحوّل القانون إلى مجلس النواب حيث هناك رغبة في إقراره فيصبح قابلًا للإستعمال.

وقال للـLBCI:"ستبدأ عملية إعادة البناء في المناطق المكتظة بالسكان والتي فيها أضرار كبيرة وهناك أولويات من حيث إعادة إعمار الطرقات في المناطق الأمامية لتوفير إمكان الوصول".

وأضاف: "عملنا على قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار منذ نيسان الماضي عندما كنا في واشنطن والقرض هو مبلغ تأسيسي لإنشاء صندوق".

وأعلن أنّ طريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير فأوّلا من يشحن من الخارج عليه أن يسجّل المعلومات كلها وأن يأخذ رمزًا رقميًا إذًا تعلم "الجمارك" عن تفاصيل البضائع ومحتواياتها.

وشدّد جابر على أنّ موضوع الجمارك أمر مهم والحل ليس بتغيير الموظفين ففي أواخر أيلول ستُركّب "سكانرز" حديثة.

