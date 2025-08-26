بهاء الحريري عشية ذكرى فجر الجرود: جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة القادرة

عشية ذكرى #فجر_الجرود نؤكّد أنّ دماء شهداء #الجيش_اللبناني ستبقى منارة لطريق السيادة والحرية. بفضل تضحياتهم، استعاد #لبنان أرضه وكرامته. جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة القادرة، وهو الضمانة لبقاء وطننا موحّدًا وآمنًا.
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 26, 2025
