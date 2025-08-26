بهاء الحريري عشية ذكرى فجر الجرود: جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة القادرة

كتب رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "عشية ذكرى فجر الجرود نؤكد أنّ دماء شهداء الجيش اللبناني ستبقى منارة لطريق السيادة والحرية. بفضل تضحياتهم، استعاد لبنان أرضه وكرامته. جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة القادرة، وهو الضمانة لبقاء وطننا موحدا وآمنا".