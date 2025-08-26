وزير الإعلام أسف لما بلغه من تصريح صدر عن أحد الموفدين: الإعلام اللبنانيّ يقوم برسالة نبيلة

أسف وزير الإعلام بول مرقص لما بلغه من تصريح صدر عن أحد الموفدين الأجانب تجاه مندوبي وسائل الإعلام في القصر الجمهوريّ، وفق ما أكّد مكتب الوزير.



وأكّد استنادًا إلى الاتصالات التي أجراها مع الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية، أنّ الإعلام اللبناني والزميلات والزملاء الإعلاميين يقومون برسالة نبيلة في نقل الخبر والحقيقة، رغم كل الصعوبات والتحديات، ضمن إطار من المهنية والالتزام.



وشدّد على أنّه يحرص على كرامة كل فرد منهم ومكانتهم على نحو مطلق ويعتزّ بهم.