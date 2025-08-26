الأخبار
لقاء ودي بين سفير الجزائر والشيخ بيار الضاهر... وتهنئة بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس الـLBCI
أخبار لبنان
2025-08-26 | 10:37
لقاء ودي بين سفير الجزائر والشيخ بيار الضاهر... وتهنئة بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس الـLBCI
أعلنت سفارة الجزائر في لبنان أن مقر السفارة احتضن صباح اليوم، لقاء وديا بين السفير كمال بوشامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الـLBCI الشيخ بيار الضاهر، "حيث ساد اللقاء جو من الود والاحترام المتبادل".
وعبّر سفير الجزائر عن تهانيه الخالصة للشيخ بيار الضاهر بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس المؤسسة، "وما حققته خلال مسيرتها الإعلامية من نجاحات باهرة وتميز مهني جعلها في طليعة المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة".
وذكرت السفارة في بيان، أن "اللقاء تناول أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في ترسيخ ثقافة التنوير والتواصل، وتعزيز القيم الديمقراطية والانفتاح، فضلا عن مساهمته في دعم جسور التفاهم بين الشعوب. وقد شكل اللقاء أيضا، فرصة للتأكيد على نجاح الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون إلى الجزائر، وما حملته من دلالات عميقة على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين".
وبحسب البيان، فإنه "في بادرة رمزية معبرة"، أهدى سفير الجزائر الشيخ بيار الضاهر نسخة من مؤلفه "الأمير عبد القادر وجزائريو بلاد الشام"، تقديرا لما يجسده هذا العمل من قيمة فكرية وتاريخية تضيء على إسهامات الجزائر ورموزها في الفضاء المشرقي.
أخبار لبنان
الجزائر
كمال بوشامة
بيار الضاهر
LBCI
