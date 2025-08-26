الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون: وحدتنا حمايتنا ولرجال الدين دور بتغذية الخطاب الوطنيّ

أخبار لبنان
2025-08-26 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون: وحدتنا حمايتنا ولرجال الدين دور بتغذية الخطاب الوطنيّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس عون: وحدتنا حمايتنا ولرجال الدين دور بتغذية الخطاب الوطنيّ

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله وفدًا ثقافيًا وآخر كشفيًا، أهمية دور رجال الدين في تغذية الخطاب الوطني لمواجهة بعض من يلعبون على الوتر الطائفيّ لمصالحهم الشخصية.

وكان الرئيس عون واصل نشاطه بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث استقبل الشيخ خطار القنطار مترئسا وفد مشايخ جمعية "المرشدية الوطنية للثقافة والعطاء"، الذي القى كلمة أشاد فيها بالخطوات التي قام بها الرئيس عون، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعيينات والإصلاحات، مشددا على ان "لا سلاح يحمي الوطن والمواطن في لبنان الا سلاح الدولة والجيش اللبنانيّ فقط".

وأوضح عون أنّ "التشكيلات القضائية لم تحصل منذ العام 2017، وكان لا بد ان تتم، وذلك للمساهمة في محاربة الفساد ووضع حد لمحاولات تسييس القضاء، وهذا كله قد تغيّر".

وقال: "في كل بلدان العالم، الدولة هي مسؤولة عن قرار السلم والحرب، وهي تتكفل بحماية الجميع. ولبنان يجب ان يحمي جميع مواطنيه، وليس على الطوائف حمايتهم، فجميعنا نتفيأ العلم اللبناني، ووحدتنا هي حمايتنا، وقد عانينا وشاهدنا ما حصل في السبعينات وما بعدها وكيف خسر لبنان وجميع اللبنانيين".

وذكر بالموقف "الحكيم الذي اتخذه شيخ عقل الطائفة الدرزية ومفتي الجمهورية اللبنانية، من احداث السويداء الاخيرة، رغم الأصوات التي صدرت لتغذية النعرات الطائفية.

وأكّد أنّ "لبنان لا يقبل ما تشهده سوريا من احداث واضطرابات، ولكن لا يجب ان ينتقل ما يحصل هناك الى هنا".

ثم استقبل الرئيس عون نديم معلوف على رأس وفد من "كشاف التربية الوطنية".

وأشار الرئيس عون إلى أنّ "وجود شباب وشابات في عداد الوفد من كل المناطق والطوائف يمثل صورة عما هو مشترك بينهم، وهو العلم اللبناني ومحبتهم له".

وشدد على "أهمية التمسك بالأرض وبحزب وطائفة لبنان لا غير، والتعالي على الاختلاف الطائفي والحزبي". وإذ تطرق الى بداية وضع لبنان على المسار الصحيح، اعتبر ان "ما يسهل الأمور هو وجود أناس أوفياء للبنان ولقسمهم الوطني".

وتوجه الى أعضاء الوفد بالقول: "عندما اخترتم العمل ضمن فريق الكشاف تحت العلم اللبناني كنتم مقتنعين بقدسية رسالتكم، وآمل ان تعم رسالة التمسك بالوطن التي تمثلونها".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وحدتنا

حمايتنا

ولرجال

الدين

بتغذية

الخطاب

الوطنيّ

LBCI التالي
مهمة براك عادت إلى نقطة الصفر (الشرق الأوسط)
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-07

الرئيس عون: ماضون على قدم وساق نحو تنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاريّ

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

الرئيس عون يقدّم لبراك مذكرة شاملة بتعهّدات لبنان من خطاب القسم إلى البيان الوزاري

LBCI
خبر عاجل
2025-08-06

حزب الله: الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

تعيين رئيس جديد للجنة مراقبة هيئات الضمان واعادة تفعيل دور المجلس الوطنيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-08-15

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-11

الرئيس عون وصل قبل قليل إلى مرفأ بيروت ويلتقي المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ ويرافق الرئيس عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني

LBCI
منوعات
06:00

تعليقات متابعيها أنقذتها من مشكلة صحية خفية... هذا ما حصل مع امرأة بعد تغيير مسكنها!

LBCI
حال الطقس
2025-04-02

طقس متقلب مغبر مع رياح قوية...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:58

جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير

LBCI
آخر الأخبار
07:21

توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:50

إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:39

بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"

LBCI
اقتصاد
02:18

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
10:26

بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
11:06

في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين

LBCI
أخبار لبنان
10:12

السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية

LBCI
حال الطقس
02:28

انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More