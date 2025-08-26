الرئيس عون: وحدتنا حمايتنا ولرجال الدين دور بتغذية الخطاب الوطنيّ

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله وفدًا ثقافيًا وآخر كشفيًا، أهمية دور رجال الدين في تغذية الخطاب الوطني لمواجهة بعض من يلعبون على الوتر الطائفيّ لمصالحهم الشخصية.



وكان الرئيس عون واصل نشاطه بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث استقبل الشيخ خطار القنطار مترئسا وفد مشايخ جمعية "المرشدية الوطنية للثقافة والعطاء"، الذي القى كلمة أشاد فيها بالخطوات التي قام بها الرئيس عون، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعيينات والإصلاحات، مشددا على ان "لا سلاح يحمي الوطن والمواطن في لبنان الا سلاح الدولة والجيش اللبنانيّ فقط".



وأوضح عون أنّ "التشكيلات القضائية لم تحصل منذ العام 2017، وكان لا بد ان تتم، وذلك للمساهمة في محاربة الفساد ووضع حد لمحاولات تسييس القضاء، وهذا كله قد تغيّر".



وقال: "في كل بلدان العالم، الدولة هي مسؤولة عن قرار السلم والحرب، وهي تتكفل بحماية الجميع. ولبنان يجب ان يحمي جميع مواطنيه، وليس على الطوائف حمايتهم، فجميعنا نتفيأ العلم اللبناني، ووحدتنا هي حمايتنا، وقد عانينا وشاهدنا ما حصل في السبعينات وما بعدها وكيف خسر لبنان وجميع اللبنانيين".



وذكر بالموقف "الحكيم الذي اتخذه شيخ عقل الطائفة الدرزية ومفتي الجمهورية اللبنانية، من احداث السويداء الاخيرة، رغم الأصوات التي صدرت لتغذية النعرات الطائفية.



وأكّد أنّ "لبنان لا يقبل ما تشهده سوريا من احداث واضطرابات، ولكن لا يجب ان ينتقل ما يحصل هناك الى هنا".



ثم استقبل الرئيس عون نديم معلوف على رأس وفد من "كشاف التربية الوطنية".



وأشار الرئيس عون إلى أنّ "وجود شباب وشابات في عداد الوفد من كل المناطق والطوائف يمثل صورة عما هو مشترك بينهم، وهو العلم اللبناني ومحبتهم له".



وشدد على "أهمية التمسك بالأرض وبحزب وطائفة لبنان لا غير، والتعالي على الاختلاف الطائفي والحزبي". وإذ تطرق الى بداية وضع لبنان على المسار الصحيح، اعتبر ان "ما يسهل الأمور هو وجود أناس أوفياء للبنان ولقسمهم الوطني".



وتوجه الى أعضاء الوفد بالقول: "عندما اخترتم العمل ضمن فريق الكشاف تحت العلم اللبناني كنتم مقتنعين بقدسية رسالتكم، وآمل ان تعم رسالة التمسك بالوطن التي تمثلونها".