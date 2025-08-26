جنبلاط بحث في آخر المستجدات مع باراك والوفد الأميركيّ

بحث الرئيس السابق للحزب التقدميّ الإشتراكيّ وليد جنبلاط، في كليمنصو، مع المبعوث الأميركيّ للشرق الأوسط توم باراك، في مختلف المستجدات المحلية والإقليمية.



ورافق براك كلّ من السيناتور جين شاهين، عضو الكونغرس الأميركيّ جو ويلسون والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.