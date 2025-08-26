الأخبار
العماد رودولف هيكل استقبل الوفد الأميركي... وبحث في سبل دعم الجيش
أخبار لبنان
2025-08-26 | 11:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العماد رودولف هيكل استقبل الوفد الأميركي... وبحث في سبل دعم الجيش
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفدا من الكونغرس الأميركي ضم السيناتور Jeanne Shaheen والسيناتور Lindsey Graham والنائب Joe Wilson، إضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص توم براك ونائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون مع وفد مرافق.
وخلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.
أخبار لبنان
الجيش
رودولف هيكل
الكونغرس الأميركي
توم براك
مورغان أورتاغوس
آخر الأخبار
2025-08-12
الرئيس بري يلتقي في عين التينة قائد الجيش العماد رودولف هيكل
آخر الأخبار
2025-08-12
الرئيس بري يلتقي في عين التينة قائد الجيش العماد رودولف هيكل
0
أخبار لبنان
2025-07-31
العماد رودولف هيكل يضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش
أخبار لبنان
2025-07-31
العماد رودولف هيكل يضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش
0
آخر الأخبار
2025-05-30
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يترأس إجتماعًا أمنيًا بحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي والمستشار الأمني والعسكري العميد أنطوان منصور
آخر الأخبار
2025-05-30
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يترأس إجتماعًا أمنيًا بحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي والمستشار الأمني والعسكري العميد أنطوان منصور
0
أخبار لبنان
2025-07-17
سلامة استقبل رودولف سعادة ومبادرة دعم من مجموعة CMA CGM لإعادة تأهيل مجموعة المكتبة الوطنية
أخبار لبنان
2025-07-17
سلامة استقبل رودولف سعادة ومبادرة دعم من مجموعة CMA CGM لإعادة تأهيل مجموعة المكتبة الوطنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
أخبار دولية
10:08
الأمم المتحدة ترى أن تحقيق إسرائيل بشأن قصف المستشفى في غزة يجب أن "يخلص إلى نتائج"
أخبار دولية
10:08
الأمم المتحدة ترى أن تحقيق إسرائيل بشأن قصف المستشفى في غزة يجب أن "يخلص إلى نتائج"
0
أخبار لبنان
06:40
الحاج حسن من الشويفات: نقترح النقاش في استراتيجية أمن وطني كما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري
أخبار لبنان
06:40
الحاج حسن من الشويفات: نقترح النقاش في استراتيجية أمن وطني كما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري
0
أخبار لبنان
10:58
الكتائب: السيادة الوطنية بسيادة الشعب اللبناني ومؤسساته الدستورية المنتخبة
أخبار لبنان
10:58
الكتائب: السيادة الوطنية بسيادة الشعب اللبناني ومؤسساته الدستورية المنتخبة
0
أخبار لبنان
06:53
الراعي إستقبل وفد حركة "التغيير" وزوارًا
أخبار لبنان
06:53
الراعي إستقبل وفد حركة "التغيير" وزوارًا
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025
0
أخبار لبنان
09:58
جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير
أخبار لبنان
09:58
جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير
0
آخر الأخبار
07:21
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
آخر الأخبار
07:21
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
07:06
أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة
1
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
2
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
3
اقتصاد
02:18
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
اقتصاد
02:18
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
4
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
5
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
6
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
7
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
8
حال الطقس
02:28
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
حال الطقس
02:28
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
