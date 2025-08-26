العماد رودولف هيكل استقبل الوفد الأميركي... وبحث في سبل دعم الجيش

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفدا من الكونغرس الأميركي ضم السيناتور Jeanne Shaheen والسيناتور Lindsey Graham والنائب Joe Wilson، إضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص توم براك ونائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون مع وفد مرافق.



وخلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.