نواف سلام ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة إصلاح القطاع العام وتحديثه

أخبار لبنان
2025-08-26 | 12:12
نواف سلام ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة إصلاح القطاع العام وتحديثه

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة إصلاح القطاع العام وتحديثه، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ومشاركة وزراء الثقافة غسان سلامة، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة والدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

وتم التركيز خلال الاجتماع على أوضاع القطاع العام وتحديث عمل الإدارة ضمن رؤية شاملة لخدمة المواطنين والعاملين في القطاع.


كما استقبل الرئيس سلام النائب السابق مصباح الأحدب وبحث معه في المستجدات العامة.
 

أخبار لبنان

نواف سلام

إصلاح

القطاع العام

