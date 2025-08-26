سامي الجميل التقى وفد الرابطة المارونية: المصارحة والمصالحة هما المدخل الحقيقي لإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن المصارحة والمصالحة هما المدخل الحقيقي لإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين، مشددا على أن مد اليد إلى كل المكونات من دون استثناء والشراكة مع مختلف الأطراف يجب أن تبقى قاعدة ثابتة لكل عمل وطني.



كلام الجميل جاء خلال استقباله في مقره في بكفيا، وفدا من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو. وشارك في اللقاء عضو المكتب السياسي الوزير ألان حكيم، رئيس جهاز الفكر رفيق غانم، ومستشاري الرئيس ساسين ساسين وعبد الله نصار، إضافة إلى المحامي عماد خوري.



وتناول اللقاء الدور الوطني للرابطة وأهمية أن تبقى قوة دفع حيوية بما يخدم مصلحة المسيحيين ويعزز رسالة لبنان كبلد حر وتعددي. كما تم التطرق إلى "التحديات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تستوجب معالجات مستدامة تثبت الموارنة والمسيحيين في أرضهم، وتضمن استمرار حضورهم الفاعل في وطنهم".



وعرضت الرابطة المارونية أبرز أنشطتها الهادفة إلى تعزيز التواصل بين لبنان ولبنانيي الانتشار، بما يسهل عودتهم وتمسكهم بجذورهم، ويساهم في تثبيت حضورهم في الحياة الوطنية.