بلال عبدالله زار قائد الجيش بتكليف من تيمور جنبلاط

زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط.



وأفاد المكتب الإعلامي لعبد الله بأن "اللقاء ناقش العديد من الشؤون السياسية والأمنية، وكانت جولة أفق عامة على الأوضاع التي يمر بها لبنان، وأهمية الدور الوطني الكبير التي تقوم به المؤسسة العسكرية".