نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، يرافقه وزير الثقافة غسان سلامة ووزير الطاقة والمياه جو صدي، إلى مطار القاهرة الدولي في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.



وكان في الاستقبال وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس كريم بدوي، وسفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية علي الحلبي، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية اللبنانية.