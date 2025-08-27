متري: لم يُحدد بعد موعد الاجتماع اللبناني-السوري

كتب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على منصة "إكس": "جوابا على اسئلة الاعلاميات والاعلاميين: لم يتحدد بعد موعد الاجتماع اللبناني-السوري".