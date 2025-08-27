قوى الأمن: حفريات على طريق الفياضية - بعبدا قبالة وزارة الدفاع

أعلنت قوى الأمن الداخلي على منصة "إكس"، بأن "إحدى الشركات المتعهدة من مؤسسة كهرباء لبنان ستقوم بإجراء حفرية على طريق عام الفياضية-بعبدا، قبالة وزارة الدفاع، وذلك الى جانب الطريق المتجهة من الفياضية باتجاه بيروت، اعتبارًا من الساعة 11 من تاريخ اليوم وحتى الانتهاء، علماً أنه لن يتم منع مرور السير أو تحويله خلال فترة التنفيذ".