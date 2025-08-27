فريد البستاني: الادعاء على وزير الصناعة السابق خطوة جيّدة يجب متابعتها

غرّد النائب الدكتور فريد البستاني عبر منصّة 'X' "‏إنّ ادّعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع خطوة إيجابية في رحلة مكافحة الفساد ولكن يجب توسعتها لتشمل كلّ من ساهم وشارك وتواطأ من الموظفين في الوزارة .

قد يعتبر البعض ان ملاحقة بوشيكيان وحده غير كافية لإجتثاث الفساد وهم على حق انما هذه بداية إيجابية سوف تجعل كلّ وزير يحسب الف حساب قبل القيام بأي خطوة مخالفة للقانون."