حمدان للـLBCI: لبنان بحاجة لأن يستعيد الخطاب الوطنيّ وهناك خوف كبير من انقسام داخليّ

أكّد النائب فراس حمدان أنّ لبنان بحاجة لأن يستعيد الخطاب الهادئ والوطنيّ الهادف إلى حماية الجنوبيين والبلاد، مشيرًا إلى أنّ “المسار القديم بالتجارب لم يحمِ البلاد”.

وقال، للـLBCI: “على الحكومة اللبنانية أن تبقى على مسارها المتمثّل بـ“الخطوة مقابل خطوة” في وجه الإسرائيليين”.

ولفت إلى أنّ قرار حصرية السلاح اتُخذ ووافق عليه “حزب الله”، قبل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.