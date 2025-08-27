حمدان للـLBCI: لبنان بحاجة لأن يستعيد الخطاب الوطنيّ وهناك خوف كبير من انقسام داخليّ

أكّد النائب فراس حمدان أنّ لبنان بحاجة لأن يستعيد الخطاب الهادئ والوطنيّ الهادف إلى حماية الجنوبيين والبلاد، مشيرًا إلى أنّ “المسار القديم بالتجارب لم يحمِ البلاد”.
وقال، للـLBCI: “على الحكومة اللبنانية أن تبقى على مسارها المتمثّل بـ“الخطوة مقابل خطوة” في وجه الإسرائيليين”.
ولفت إلى أنّ قرار حصرية السلاح اتُخذ ووافق عليه “حزب الله”، قبل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وشدّد على أنّ الانطباعات السائدة والجو المشحون والتحريضيّ هو الخطر الأساسيّ، الذي سيواجَه في المرحلة المقبلة.
ورأى وجود خوف كبير من تصعيد او انقسام داخليّ، قائلًا “إنّ الخطاب المجنون الذي يمارسه “حزب الله” سيضعنا أمام مأزق وهذه أكبر خدمة لاسرائيل”.