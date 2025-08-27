الأخبار
LBCI
LBCI

حمدان للـLBCI: لبنان بحاجة لأن يستعيد الخطاب الوطنيّ وهناك خوف كبير من انقسام داخليّ

أخبار لبنان
2025-08-27 | 08:56
مشاهدات عالية
حمدان للـLBCI: لبنان بحاجة لأن يستعيد الخطاب الوطنيّ وهناك خوف كبير من انقسام داخليّ
0min
حمدان للـLBCI: لبنان بحاجة لأن يستعيد الخطاب الوطنيّ وهناك خوف كبير من انقسام داخليّ

أكّد النائب فراس حمدان أنّ لبنان بحاجة لأن يستعيد الخطاب الهادئ والوطنيّ الهادف إلى حماية الجنوبيين والبلاد، مشيرًا إلى أنّ “المسار القديم بالتجارب لم يحمِ البلاد”.

 

وقال، للـLBCI: “على الحكومة اللبنانية أن تبقى على مسارها المتمثّل بـ“الخطوة مقابل خطوة” في وجه الإسرائيليين”.

 

ولفت إلى أنّ قرار حصرية السلاح اتُخذ ووافق عليهحزب الله، قبل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

 

وشدّد على أنّ الانطباعات السائدة والجو المشحون والتحريضيّ هو الخطر الأساسيّ، الذي سيواجَه في المرحلة المقبلة.

 

ورأى وجود خوف كبير من تصعيد او انقسام داخليّ، قائلًاإنّ الخطاب المجنون الذي يمارسهحزب اللهسيضعنا أمام مأزق وهذه أكبر خدمة لاسرائيل”. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للـLBCI:

لبنان

بحاجة

يستعيد

الخطاب

الوطنيّ

وهناك

انقسام

داخليّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
