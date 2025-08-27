الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جابر: مشروع موازنة العام 2026 ركز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات

أخبار لبنان
2025-08-27 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جابر: مشروع موازنة العام 2026 ركز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جابر: مشروع موازنة العام 2026 ركز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات

أعلن وزير المالية ياسين جابر، أنّ مشروع موازنة العام 2026 ركز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات، ولا تسجل على الخزينة أي عجز.

 

ولفت إلى أنّ “الموازنة المعدة تلحظ إلى جانب المتوجبات الأساسية لنفقات الدولة بعض المشاريع الإنمائية والتي تخدم تحريك عملية الاستثمار وفق الاحتياجات الأساسية بالتشاور مع الوزارات المعنية".

 

وقال: “إنّ تحسن الواردات والذي جاء نتيجة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة المالية لناحية العمل الجاد على ضبط التهرب الضريبيّ وتحسين الإجراءات الجمركية، ساهمت بشكل أساسيّ في رفع مداخيل الخزينة ما ساعد وزارة المالية على البدء بالخطوات الأولى لصرف مخصصات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إلى غيرها من رفع مستوى التقديمات على صعيد الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية".

 

وأوضح أنّ الوزارة حولت إلى الآن /1500/ مليار ليرة لمجلس الجنوب و/200/ مليار للهيئة العليا للإغاثة مخصصة لرفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية، كدفعة أولى على أن تتبعها دفعات لاحقة بغية معالجة الأبنية المتصدعة وعددها /500/ مبنى.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مشروع

موازنة

العام

موازنة

متوازنة

الإيرادات

المقدرة

والنفقات

LBCI التالي
أسرار الصحف 27-08-2025
وزارة الزراعة تطلق حملة جوية لمكافحة حشرة "ليبتوجلوسوس" وحماية إنتاج الصنوبر المثمر في المتن الأعلى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

وزير المالية يعلن خطوات لتصحيح رواتب المتقاعدين وإعادة إعمار البنى التحتية وإعداد موازنة 2026

LBCI
خبر عاجل
2025-08-13

وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب

LBCI
أخبار دولية
2025-07-03

الكونغرس يقر مشروع قانون ترامب للموازنة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-01

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:44

بطريركية الأرمن الكاثوليك أطلقت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بتقديس الطوباوي مالويان

LBCI
أمن وقضاء
11:35

الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة

LBCI
أمن وقضاء
11:27

قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار

LBCI
أخبار لبنان
10:50

عون بحث مع بطرس حرب وأبو فاعور في التطورات في المنطقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
صحف اليوم
2025-08-23

ترقب لبناني لموقف دمشق من «الورقة الأميركية» حول الترسيم ومكافحة التهريب… (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
02:41

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات فلا تتجاهلوا التجاوزات والمخالفات فالتساهل مقبرة المؤسسات

LBCI
حال الطقس
2025-08-25

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:55

ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:45

اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية

LBCI
أخبار لبنان
06:04

نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل

LBCI
آخر الأخبار
04:33

براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:23

افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:13

بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة

LBCI
أخبار لبنان
02:46

الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:07

جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية

LBCI
أخبار لبنان
03:20

أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي

LBCI
حال الطقس
03:17

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
أخبار دولية
16:33

مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق

LBCI
أخبار لبنان
13:56

نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More