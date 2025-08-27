قائد الجيش بحث مع ريزا ووزيرة الشباب وقعقور التطورات واستقبل حجازي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كما استقبل وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، ثم النائبة حليمة قعقور. وخلال اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كذلك، استقبل مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، وتم التداول في شؤون مختلفة.

