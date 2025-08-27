تدابير سير على طريق الشام-نزلة صهيون بسبب التزفيت الليلة وغدًا من الـ8 مساء حتى الـ5 فجرًا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخي 27 و28-8-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال برش وتزفيت على جزء من طريق الشام – نزلة صهيون، بين شارع أنطوان إده وجسر الرينغ.



وستنفذ هذه الأشغال خلال هذين اليومين، من الساعة 20:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 فجرًا، على أن تؤدي إلى: منع مرور السيارات بشكل كامل ومنع وقوف السيارات على الطريق المذكورة خلال فترة الأعمال.



وطلبت المديرية من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".